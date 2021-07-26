Избитая мужем беременная россиянка потеряла ребенка

Екатеринбург, 26 июля. Муж украл и избил свою 39-летнюю жену в Екатеринбурге. В результате женщина потеряла ребенка.

Мужчина разозлился на то, что его жена подала на развод спустя четыре года совместной жизни. Он ждал женщину возле фитнес-клуба и усадил ее в машину, угрожая при этом пистолетом. Предполагаемый злоумышленник отвез супругу в коттеджный поселок, где около суток издевался над ней.

Потерпевшая рассказала, что озверевший муж едва не убил ее утюгом. Екатеринбуржец говорил, что если та попытается сбежать, он переломает женщине руки и ноги. В итоге гражданку спасли полицейские, которые приехали после обращения матери пострадавшей.

Женщина попала в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами по всему телу. В больнице обнаружилось, что ребенка не удалось спасти. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда».