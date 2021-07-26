Подросток изнасиловал 12-летнего хоккеиста в Свердловской области

Екатеринбург, 26 июля. Несовершеннолетний школьник изнасиловал 11-летнего мальчика в одном из сел Сысертского района Свердловской области.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в силовых структурах, все произошло в туалете спортивного комплекса «Эксперимент» на Центральной улице. Согласно имеющимся данным, школьники вместе посещают хоккейную секцию.

«Потерпевший пришел домой и рассказал обо всем маме, а та уже позвонила в полицию. Дети из благополучных семей, на учете в полиции не состояли, проблем с психикой не было», — заявил источник «Комсомольской правды».

Правоохранители направили материалы для проверки инцидента в сысертском следственном отделе СКР. Причина случившегося пока неизвестна. Насильника в любом случае не будут привлекать к уголовной ответственности, так как ему нет 14 лет.

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