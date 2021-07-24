Тело мужчины с розой на груди обнаружили в екатеринбургском дендропарке

Екатеринбург, 24 июля. Жители Екатеринбурга обнаружили на Первомайской улице тело мужчины. По предварительным данным, у гражданина оторвался тромб.

В один из отделов полиции утром поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины на территории Дендропарка на Первомайской улице. Оперативники незамедлительно выехали на место происшествия.

Сообщается, что при первичном осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. По предварительным данным, причиной внезапной кончины мог стать оторвавшийся тромб, сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МВД. Также предполагается, что погибший был ранее судим: на груди у него располагается множество татуировок, одна из которых сделана в виде розы.

В данный момент личность погибшего устанавливают сотрудники уголовного розыска. Тело мужчины отправлено на вскрытие для выяснения давности и точной причины смерти.

Ранее несовершеннолетний юноша скончался в одном из санаториев Новосибирской области.