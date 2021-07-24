Транспортная прокуратура помогла предприятию в споре с таможней на Урале

Екатеринбург, 24 июля. Транспортная прокуратура провела проверку соблюдения Уральской электронной таможней требований при проведении контроля после обращения организации по продаже строительной техники.

По данным ведомства, таможня отказалась выдать предприятию копии заключения проведенной экспертизы по факту ввоза из КНР бетоносмесителей, чем нарушила право декларанта на защиту, предусмотренное федеральным законом о таможенном регулировании в РФ, сообщает источник ФАН.

После представления транспортной прокуратуры права хозяйствующего субъекта восстановили, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура Тазовского района организовала проверку по факту пожара в Газ-Сале, сообщало URA.RU. Два человека получили травмы при эвакуации из дома.