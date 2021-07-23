Замглавы МЧС проинспектировали защиту населенных пунктов Екатеринбурга от пожаров

Екатеринбург, 23 июля. Заместители министра МЧС России Илья Денисов, Анатолий Супруновский и Виктор Ничипорчук прибыли в Екатеринбург для проверки защиты населенных пунктов от пожаров.

Совещание состоялось в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

На территории Уральского федерального округа в 129 муниципальных образований введен «Особый противопожарный режим». В связи с повышением классов пожарной опасности в постоянной готовности находятся около 48,5 тыс. спасателей и более 19 тыс. единиц техники. Также создана аэромобильная группа МЧС России в составе 795 сотрудников, которая привлекается для тушения крупных природных пожаров.

В рамках рабочей поездки заместители главы МЧС России также проверили готовность объектов Чемпионата ведомства по пожарно-спасательному спорту к проведению соревнований.