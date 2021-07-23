Уральская транспортная прокуратура нашла 189 нарушений закона против коррупции

Екатеринбург, 23 июля. Надзорное ведомство провело масштабную проверку на соблюдение антикоррупционного законодательства. Мероприятие коснулось сотрудников исполнительной власти в транспортной сфере.

Надзорное ведомство изучало достоверность сведений, которые предоставили госслужащие. Кроме того, изучалось их имущественное положение, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Правоохранители выявили 189 нарушений. Один из чиновников лишился должности, 47 сотрудников получили дисциплинарные взыскания. Чиновники, как правило, указывали недостоверную информацию о доходах, банковских счетах и имуществе.