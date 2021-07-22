Режим ЧС ввели в Свердловской области из-за пожароопасной погоды

Екатеринбург, 22 июля. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что в результате засушливой погоды нанесен ущерб в 4 млрд рублей. Теперь особый режим будет распространяться на 39 территорий. Министру сельского хозяйства Артему Бахтереву поручили оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России.

Ранее чиновники ввели режим чрезвычайных ситуаций в лесах Билибинского района Чукотки из-за сильных пожаров. Решение об этом приняли еще 2 июля.