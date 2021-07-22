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Туман в Екатеринбурге помешал посадке 15 самолетов
Происшествия
Туман в Екатеринбурге помешал посадке 15 самолетов
pixabay.com  /  Markus Spiske

Екатеринбург, 22 июля. Лайнеры кружили возле аэропорта Кольцово, ожидая разрешения на посадку.

Сильный туман над Екатеринбургом стал помехой для пилотов 15 авиалайнеров. Самолеты долго кружили над аэропортом в ожидании, пока рассеется туман, и разрешения от диспетчера.

Ждать хорошей погоды пришлось пассажирам, летевшим из Уфы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Симферополя и других городов. Также туристы рассказывают, что из-за задержки такого количества рейсов сильно вырос спрос на такси, а вместе с ним и цены.

Также пресс-служба аэропорта сообщает о задержке 14 вылетов. В данный момент погода нормализовалась, аэропорт работает в штатном режиме.

Самолет, который следовал из Южно-Сахалинска в Оху, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за задымлений от лесных пожаров.

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