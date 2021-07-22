Туман в Екатеринбурге помешал посадке 15 самолетов

Екатеринбург, 22 июля. Лайнеры кружили возле аэропорта Кольцово, ожидая разрешения на посадку.

Сильный туман над Екатеринбургом стал помехой для пилотов 15 авиалайнеров. Самолеты долго кружили над аэропортом в ожидании, пока рассеется туман, и разрешения от диспетчера.

Ждать хорошей погоды пришлось пассажирам, летевшим из Уфы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Симферополя и других городов. Также туристы рассказывают, что из-за задержки такого количества рейсов сильно вырос спрос на такси, а вместе с ним и цены.

Также пресс-служба аэропорта сообщает о задержке 14 вылетов. В данный момент погода нормализовалась, аэропорт работает в штатном режиме.

Самолет, который следовал из Южно-Сахалинска в Оху, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за задымлений от лесных пожаров.