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Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака на 1 млрд рублей
Происшествия
Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака на 1 млрд рублей
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Москва, 22 июля. Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы, вице-президента ГК «Кировский» Льва Ковпака и его семьи на миллиард рублей.

Арест наложен на средства и деньги, которые будут поступать на счета в пределах миллиарда рублей. Решение Арбитражного суда Свердловской области касается Льва Ковпака, его отца Игоря Ковпака и жены Вероники Ковпак, а также компаний ООО «Прометей», ООО «ОЖК», ООО «Продукт-ленд» и ООО «Лев».

В том числе арестовано имущество политика, средства на счетах и средства, поступающие на счета ООО «Управа ко», ООО «Армаг», ООО Супермаркет «Кировский» и ряд других организаций.

Из определения следует, что Ковпак вывел из средств ООО «Продовольственная компания» в пользу своих компаний, а также компаний жены и отца 600 миллионов рублей в счет оплаты недействительных сделок, сообщает портал «Федресурс».

Ранее Курчатовский районный суд в Челябинске вынес обвинительный приговор в отношении 64-летнего гражданина Республики Казахстан. Таможенники при досмотре автомобиля выявили у обвиняемого 946 единиц автошин, немаркированных специальными средствами идентификации.

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