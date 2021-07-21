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РЖД не исключила появление наземного метро в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:18
Общество
РЖД не исключила появление наземного метро в Екатеринбурге
Федеральное агентство политических новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 21 июля. Наземный метрополитен могут построить в Екатеринбурге. Такую возможность допустили в компании «Российские железные дороги».

Скоростные электрички планируют запустить в Екатеринбурге. Они свяжут разные районы с центром города. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил реализацию проекта с главой РЖД Олегом Белозеровым. Российская компания полностью поддержала инициативу. Основой проекта будут уже существующие линии железных дорог в городе.

Наземное метро могут запустить в 60 российских городах. Инициатива ранее поступила от жителя Санкт-Петербурга Рината Бичурина. Согласно проекту, метро должно появиться в городах, где население превышает 200 тыс.

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