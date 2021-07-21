РЖД не исключила появление наземного метро в Екатеринбурге

Екатеринбург, 21 июля. Наземный метрополитен могут построить в Екатеринбурге. Такую возможность допустили в компании «Российские железные дороги».

Скоростные электрички планируют запустить в Екатеринбурге. Они свяжут разные районы с центром города. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил реализацию проекта с главой РЖД Олегом Белозеровым. Российская компания полностью поддержала инициативу. Основой проекта будут уже существующие линии железных дорог в городе.

Наземное метро могут запустить в 60 российских городах. Инициатива ранее поступила от жителя Санкт-Петербурга Рината Бичурина. Согласно проекту, метро должно появиться в городах, где население превышает 200 тыс.