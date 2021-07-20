Неисправность локомотива привлекла внимание свердловской транспортной прокуратуры

Екатеринбург, 20 июля. Надзорное ведомство инициировало проверку после выявления поломки локомотива. Он являлся частью состава поезда, следовавшего из Казани в Новый Уренгой.

Неисправность была выявлена на станции Дружинино, расположенной в Свердловской области. Работники заменили локомотивную тягу, после чего поезд проследовал до места назначения.

Правоохранители намерены выяснить, было ли нарушение закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам прокурорской проверки может быть возбуждено дело.