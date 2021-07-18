Потолок ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге обвалился из-за мощного ливня

Екатеринбург, 18 июля. Мощный ливень обрушился на Екатеринбург и его окрестности вечером в воскресенье, 18 июля.

Как сообщают местные жители, вода залила тротуары и дороги, а на некоторых улицах даже приостановлено движение. Она обрушила крышу в торговом центре «Карнавал».

В местных Telegram-каналах появилась запись, как вода в здании сначала капает с потолка, а затем его часть падает на пол. Также подтоплен ТЦ «Парк-Хаус».

Водный поток настолько мощный, что на Плотинке и перекрестке улиц Малышева и Горького вот-вот смоет канализационные люки. На улице Куйбышева у здания «Калины» затопило пешеходные переходы. На Сортировке общественный транспорт буквально плывет по дороге, а высота воды сравнялась с высотой пола автобусов.

Ранее сообщалось, что сильные ливни привели к наводнениям в некоторых немецких городах. В результате стихии в Эрфтштадте оказались разрушены дома.