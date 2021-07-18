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Вандалы разгромили инфоцентр фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге
Происшествия
Вандалы разгромили инфоцентр фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Екатеринбург, 18 июля. Хулиганы испортили информационный центр фестиваля, расположенный у памятника Татищеву и де Генину. Власти ранее приняли решение оставить объект, хотя само мероприятие перенесено.

Неизвестные стали громить конструкцию еще с начала июня. В один из дней туда поставили охранников, однако злоумышленников не поймали. Как только объект остался без присмотра, граждане вновь стали крушить его.

В результате действий вандалов оказалась сломана крыша постройки, украден электрощиток и несколько розеток. Преступники порвали баннер и украли доску, где были указаны музыкальные каналы. Также с места забрали копилку для поощрения артистов.

Ural Music Night должен был состоятся 25 июня, однако глава Свердловской области Евгений Куйвашев отменил фестиваль из-за коронавируса. Его перенесли на неопределенный срок.

Могила Максима Тесака Марцинкевича на Кунцевском кладбище в Москве пострадала в результате действий злоумышленников. Неустановленные мужчины попытались сжечь место захоронения националиста.

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