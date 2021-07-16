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Пьяная екатеринбурженка заживо сожгла бездомного
Происшествия
Пьяная екатеринбурженка заживо сожгла бездомного
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Екатеринбург, 16 июля. На Урале правоохранители задержали 33-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве человека без определенного места жительства.

По данным следствия, поздно ночью нетрезвая девушка вместе с другом возвращались домой с вечеринки. По дороге домой они наткнулись на двух спящих бездомных. Рядом с одним из них лежала бутылка с горючей жидкостью. Екатеринбурженка облила ею человека и подожгла.

Пострадавший получил ожоги 60% тела и скончался в медицинском учреждении. Второй мужчина избежал увечий. Из-за сильного алкогольного опьянения он даже не проснулся, когда его товарищ горел заживо.

Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

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екатеринбург убийство задержание
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