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Закон о коррупции за полгода нарушили 42 транспортные организации на Урале

  /   Обновлено: 15 июля 2021 11:34
Происшествия
Закон о коррупции за полгода нарушили 42 транспортные организации на Урале
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Екатеринбург, 15 июля. За шесть месяцев 2021 года транспортная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в 42 учреждениях в сфере транспорта.

В основном претензии надзорного ведомства были связаны с отсутствием мероприятия и действий, направленных на предупреждение коррупционных преступлений.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в некоторых учреждениях даже не было лиц и локальных актов, связанных с соблюдением антикоррупционного законодательства. Прокуратура внесла 42 представления и 12 протестов. Виновники понесли дисциплинарную ответственность.

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коррупция прокуратура транспорт
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