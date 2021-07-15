Закон о коррупции за полгода нарушили 42 транспортные организации на Урале

Екатеринбург, 15 июля. За шесть месяцев 2021 года транспортная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в 42 учреждениях в сфере транспорта.

В основном претензии надзорного ведомства были связаны с отсутствием мероприятия и действий, направленных на предупреждение коррупционных преступлений.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в некоторых учреждениях даже не было лиц и локальных актов, связанных с соблюдением антикоррупционного законодательства. Прокуратура внесла 42 представления и 12 протестов. Виновники понесли дисциплинарную ответственность.