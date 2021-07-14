Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 22:25
22:22
Происшествия
Злоумышленник шантажировал интимными фото 18-летнюю ижевчанку
22:21
Общество
Кубань, Крым, Абхазия: что нужно знать туристам об отдыхе на российских курортах
22:17
Общество
Актриса Догилева вышла из больницы после пневмонии из-за COVID-19
22:17
Общество
Бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн умер на 81-м году жизни
22:16
Спорт
Российских пловцов Кудашева и Андрусенко временно отстранили из-за допинга
22:14
Происшествия
Угрожавшего взорвать железнодорожную станцию под Тверью мужчину задержали
22:10
Политика
МИД РФ назвал обвинения Берлина в адрес RT недопустимыми
22:09
Экономика
Подсолнечное масло и куриное мясо подорожали в России
22:05
Спорт
«Почти как три богатыря»: Навка показала кадр с чемпионками Загитовой и Сотниковой
22:01
Наука
Ученые из Южной Африки обнаружили древнейшие в мире микробы
Все новости

Жители Екатеринбурга могут приобрести коттедж на Шарташе всего за 1 рубль
Экономика
Жители Екатеринбурга могут приобрести коттедж на Шарташе всего за 1 рубль
pixabay.com

Екатеринбург, 14 июля. Загородный дом в 386,7 квадратного метра на западном берегу Шарташа продается всего за 1 рубль, сообщили СМИ.

Подвох заключается в том, что торги будут проведены по системе с закрытой подачей заявок. Это значит, что никто из участников не сможет узнать, сколько предложит его конкурент. Это может быть и 100 рублей, и все 10 миллионов, пишет e1.ru.

С 2013 года этот дом пытались продать за 19,5 млн рублей, последний раз объявление обновляли 13 июля. Коттедж ранее был во владении обанкротившейся строительной компании «СМУ-3», которая знакома многим екатеринбуржцам по знаковым для города объектам, таким как Театр эстрады или ТРЦ «Парк Хаус».

Россия оказалась в составе государств с наиболее быстрыми темпами роста цен на жилую недвижимость. Об этом сообщила компания Oxford Economics.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Жители Екатеринбурга могут приобрести коттедж на Шарташе всего за 1 рубль
аукцион недвижимость коттедж
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru