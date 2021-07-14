Жители Екатеринбурга могут приобрести коттедж на Шарташе всего за 1 рубль

Екатеринбург, 14 июля. Загородный дом в 386,7 квадратного метра на западном берегу Шарташа продается всего за 1 рубль, сообщили СМИ.

Подвох заключается в том, что торги будут проведены по системе с закрытой подачей заявок. Это значит, что никто из участников не сможет узнать, сколько предложит его конкурент. Это может быть и 100 рублей, и все 10 миллионов, пишет e1.ru.

С 2013 года этот дом пытались продать за 19,5 млн рублей, последний раз объявление обновляли 13 июля. Коттедж ранее был во владении обанкротившейся строительной компании «СМУ-3», которая знакома многим екатеринбуржцам по знаковым для города объектам, таким как Театр эстрады или ТРЦ «Парк Хаус».

Россия оказалась в составе государств с наиболее быстрыми темпами роста цен на жилую недвижимость. Об этом сообщила компания Oxford Economics.