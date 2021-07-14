Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 17:53
17:50
Экономика
В России появится монета, посвященная работникам нефтегазовой сферы
17:49
Происшествия
Арбитражного судью приговорили к четырем годам заключения за мошенничество в Саратове
17:48
Экономика
Европейский регулятор одобрил пилотный проект цифрового евро
17:46
Общество
Россиянам рассказали о ценах на продукты в Абхазии
17:46
Происшествия
Британец избил русскую жену после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020
17:45
Общество
Подиум не для колясочников: чего лишены инвалиды в России
17:42
Общество
Директор центра "Орленок" рассказал, как изменятся правила для туристов на Кубани
17:38
Происшествия
Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура
17:38
Общество
Россиянам объяснили, как правильно записывать телефонные разговоры
17:36
Африка
Президент Южного Судана сформировал отряд спецназа из обученных на Украине солдат
Все новости

Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура

  /   Обновлено: 14 июля 2021 17:43
Происшествия
Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура
pixabay.com  /  Deedee86

Екатеринбург, 14 июля. Транспортная прокуратура начала проверку по факту публикации в СМИ о женщине, оставившей своего кота в аэропорту Екатеринбурга .

Женщина летела в Москву, но не приобрела билет для своего домашнего животного. В результате она выпустила кота перед аэропортом Кольцово, а сама пошла в самолет. Питомца забрали сотрудники аэропорта, его доставили в приют. Прокуратуре предстоит выяснить, почему пассажирке отказали в перевозке кота.

Ранее представители воздушной гавани напомнили, что перед полетом с животным необходимо ознакомиться с соответствующими правилами авиакомпаний. Сейчас кот все еще находится в приюте, но его уже хочет забрать стюардесса, которая ловила его.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура
прокуратура аэропорт кошка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru