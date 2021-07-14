Инцидентом с брошенной кошкой в уральском аэропорту заинтересовалась прокуратура

Екатеринбург, 14 июля. Транспортная прокуратура начала проверку по факту публикации в СМИ о женщине, оставившей своего кота в аэропорту Екатеринбурга .

Женщина летела в Москву, но не приобрела билет для своего домашнего животного. В результате она выпустила кота перед аэропортом Кольцово, а сама пошла в самолет. Питомца забрали сотрудники аэропорта, его доставили в приют. Прокуратуре предстоит выяснить, почему пассажирке отказали в перевозке кота.

Ранее представители воздушной гавани напомнили, что перед полетом с животным необходимо ознакомиться с соответствующими правилами авиакомпаний. Сейчас кот все еще находится в приюте, но его уже хочет забрать стюардесса, которая ловила его.