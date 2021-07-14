Вылет лайнера из Екатеринбурга в Симферополь задержали на семь часов

Екатеринбург, 14 июля. Задержка рейса U6-527 по маршруту «Екатеринбург — Симферополь» произошла в аэропорту Кольцово в среду.

Борт А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Екатеринбурга согласно расписанию, в 15:05. Однако отправление воздушного судна было перенесено на 22:55.

Таким образом время задержки составит более семи часов. На борту должны лететь 154 пассажира. О причинах отложенного вылета на данный момент не сообщается.

Экипаж самолета Bombardier, следовавшего из Перми в столицу Татарстана, ранее доложил о встрече с неопознанным белым шаром в небе. Небольшой объект не помешал посадке лайнера.