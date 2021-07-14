В Свердловской области ввели ограничения на проведение массовых мероприятий

Екатеринбург, 14 июля. Ограничительные меры на проведение масштабных мероприятий ввели в Свердловской области.

Решение приняли на фоне эпидемиологической обстановки в регионе. Участие в массовых мероприятиях смогут принимать не более 500 человек. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Ограничительные меры вводят в разных российских регионах. Власти Адыгеи ранее приняли решение, что допускать до работы в рестораны и кафе будут только сотрудников, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции или перенесли заболевание. Нововведение вступит в силу с 19 июля.