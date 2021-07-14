Молодая пара из Екатеринбурга устроила кровавую драку в лифте жилого дома

Екатеринбург, 14 июля. Парень и девушка устроили кровавую драку в лифте жилого дома на улице Латвийской. Происходящее попало на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как молодые люди ссорятся и избивают друг друга. В какой-то момент они попытались договориться, но внезапно молодой человек вышвырнул возлюбленную из лифта и продолжил конфликт на лестничной площадке.

Спустя некоторое время они вернулись с перевязанными ранами и отмыли кабину лифта от крови, после чего девушка залила камеры краской, однако избежать нежелательной популярности это не помогло.

Незадолго до этого пьяная жительница Оренбургской области избила парализованную пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали с сильным ушибом головы, сообщало РИА56.