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Молодая пара из Екатеринбурга устроила кровавую драку в лифте жилого дома
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Происшествия
Молодая пара из Екатеринбурга устроила кровавую драку в лифте жилого дома
pixabay.com

Екатеринбург, 14 июля. Парень и девушка устроили кровавую драку в лифте жилого дома на улице Латвийской. Происходящее попало на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как молодые люди ссорятся и избивают друг друга. В какой-то момент они попытались договориться, но внезапно молодой человек вышвырнул возлюбленную из лифта и продолжил конфликт на лестничной площадке.

Спустя некоторое время они вернулись с перевязанными ранами и отмыли кабину лифта от крови, после чего девушка залила камеры краской, однако избежать нежелательной популярности это не помогло.

Незадолго до этого пьяная жительница Оренбургской области избила парализованную пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали с сильным ушибом головы, сообщало РИА56.

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екатеринбург лифт драка
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