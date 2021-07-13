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Ремонт моста в Екатеринбурге перейдет на круглосуточный режим
Общество
Ремонт моста в Екатеринбурге перейдет на круглосуточный режим
pxhere.com

Екатеринбург, 13 июля. Глава Екатеринбурга поручил вести круглосуточные работы по ремонту моста после образования многокилометровой пробки. Об этом сообщили в мэрии города.

Мост расположен на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Пробка образовалась на Новокольцовском тракте. Конструкцию не ремонтировали на протяжении 20 лет, поэтому оставить ее в аварийном состоянии нельзя, отметил Орлов.

«В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно», говорится в сообщении мэра Екатеринбурга.

Пробка образовалась после того, как строители перекрыли участок моста. Затор растянулся на несколько километров. Деформационные швы пришли в негодность, поэтому требуется ремонт. Движение будет ограничено в сторону аэропорта до середины сентября.

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мост пробка ремонт
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