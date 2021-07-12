Жители Екатеринбурга встали в огромной пробке

Екатеринбург, 12 июля. Огромная пробка образовалась в Екатеринбурге из-за ремонта на Кольцовском тракте, сообщили очевидцы в соцсетях.

Строители закрыли участок моста на пересечении Луганской улицы с Объездной дорогой. По этой причине на трассе образовалась пробка длиной в несколько километров. Транспортную развязку на этой части автодороги построили в 2002 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Деформационные швы пришли в негодность и требуют срочного ремонта, объяснили в правительстве города. Ограничение движения по пути в аэропорт будет действовать до середины сентября.