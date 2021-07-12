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Прокуратура нашла фиктивные данные о доходах 22 должностных лиц на Урале

  /   Обновлено: 12 июля 2021 10:18
Происшествия
Прокуратура нашла фиктивные данные о доходах 22 должностных лиц на Урале
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Екатеринбург, 12 июля. Транспортная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства при проверке сведений о доходах и расходах.

Так, 22 сотрудника Ространснадзора по Уральскому федеральному округу предоставили неполные и неточные сведения о доходах, транспортных средствах, а также о недвижимом имуществе. Тем самым они нарушили ФЗ «О противодействии коррупции».

По данным фактам начальнику управления было вынесено представление об устранении нарушений. Лиц, представивших недостоверные сведения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура Кургана провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. После этого было возбуждено дело об административном правонарушении.

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