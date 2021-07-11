Грузовой поезд насмерть сбил молодого жителя Екатеринбурга

Екатеринбург, 11 июля. Грузовой состав совершил наезд на 24-летнего жителя Екатеринбурга в военной форме. Молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии.

Трагедия произошла на станции Ботанической. Сотрудники СК РФ на транспорте проводят процессуальную проверку по факту инцидента. Назначен ряд соответствующих экспертиз. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Родственники погибшего не понимают, каким образом мужчина оказался на станции. У молодого человека остались жена и полуторагодовалый ребенок.

Мужчина в наушниках попал под поезд во Всеволожском районе Ленобласти.