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Грузовой поезд насмерть сбил молодого жителя Екатеринбурга

  /   Обновлено: 11 июля 2021 20:28
Происшествия
Грузовой поезд насмерть сбил молодого жителя Екатеринбурга
pixabay.com

Екатеринбург, 11 июля. Грузовой состав совершил наезд на 24-летнего жителя Екатеринбурга в военной форме. Молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии.

Трагедия произошла на станции Ботанической. Сотрудники СК РФ на транспорте проводят процессуальную проверку по факту инцидента. Назначен ряд соответствующих экспертиз. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Родственники погибшего не понимают, каким образом мужчина оказался на станции. У молодого человека остались жена и полуторагодовалый ребенок.

Мужчина в наушниках попал под поезд во Всеволожском районе Ленобласти.

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екатеринбург смерть поезд
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