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Пьяный рецидивист открыл стрельбу из автомата в Свердловской области

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:02
Происшествия
Пьяный рецидивист открыл стрельбу из автомата в Свердловской области
pixabay.com  /  uslikajme

Екатеринбург, 11 июля. Нетрезвый мужчина открыл стрельбу на улице Песчаной в городе Березовском. Злоумышленник сделал несколько выстрелов из автомата. В результате инцидента никто не пострадал.

Очевидцы сообщили о стрельбе в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего мужчину и изъяли у него предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова. Назначенная экспертиза установит, является ли предполагаемое орудие боевым.

Как оказалось, задержанного ранее неоднократно судили за различные преступления. В настоящее время ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Житель Иркутска после семейной ссоры устроил стрельбу во дворе жилого дома и протаранил машину полиции.

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