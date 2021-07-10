Екатеринбургский зоопарк пополнился шестью новорожденными скунсами

Екатеринбург, 10 июля. В городском зоопарке появились на свет сразу шесть полосатых скунсов. Все детеныши получили имена на букву «М».

Малыши начинают открывать глаза только через две недели после рождения. В месяц они уже учатся обороняться и «поднимать хвост».

Детеныши получили имена Маффин, Мирон, Моби, Марго, Мона и Мэгги. Они уже очень любопытны и активно исследуют окружающую обстановку.

За безопасностью следит их мать по имени Молли. Она в любой опасный момент хватает малышей за загривок и уносит в укрытие.

Ленинградский зоопарк пополнился новыми обитателями, сообщал ФАН. Краснорукие тамарины Марик и Игритт впервые стали мамой и папой.