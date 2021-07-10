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Екатеринбургский зоопарк пополнился шестью новорожденными скунсами

  /   Обновлено: 10 июля 2021 11:21
Общество
Екатеринбургский зоопарк пополнился шестью новорожденными скунсами
wikipedia.org  /  Tomfriedel, birdphotos.com

Екатеринбург, 10 июля. В городском зоопарке появились на свет сразу шесть полосатых скунсов. Все детеныши получили имена на букву «М».

Малыши начинают открывать глаза только через две недели после рождения. В месяц они уже учатся обороняться и «поднимать хвост».

Детеныши получили имена Маффин, Мирон, Моби, Марго, Мона и Мэгги. Они уже очень любопытны и активно исследуют окружающую обстановку.

За безопасностью следит их мать по имени Молли. Она в любой опасный момент хватает малышей за загривок и уносит в укрытие.

Ленинградский зоопарк пополнился новыми обитателями, сообщал ФАН. Краснорукие тамарины Марик и Игритт впервые стали мамой и папой.

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