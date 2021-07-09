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В Екатеринбурге неизвестный кидался с ножом на прохожих
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестный кидался с ножом на прохожих
pixabay.com

Екатеринбург, 9 июля. Задержан мужчина, нападавший на прохожих с ножом. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По словам очевидцев, 9 июля недалеко от станции метро «Чкаловская» неизвестный кидался на прохожих с ножом. Из-за его действий пострадали несколько человек. Они были госпитализированы.

Очевидцы обратились в полицию. Неадекватного мужчину задержали и передали полку патрульно-постовой службы. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личность задержанного была установлена. Он добавил, что 37-летний дебошир зарегистрирован в Москве, но проживает в общежитии в Екатеринбурге. В связи с неадекватным поведением москвич состоит на учете в психдиспансере.

В Перми молодые люди напали на таксиста с ножом. Один из студентов сел за руль автомобиля и они некоторое время катались с раненым мужчиной на заднем сиденье салона.

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екатеринбург нападение с ножом чкаловская
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