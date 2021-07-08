На Урале 80-летняя женщина сбила ребенка на зебре и проехала дальше

Екатеринбург, 8 июля. Серьезное ДТП с участием семилетнего пешехода произошло в городе Заречном на Ленинградской улице в Свердловской области. Мальчик получил тяжелые травмы.

Несовершеннолетний переходил дорогу и успел пройти две полосы. В этот момент его сбил кроссовер Hyundai, за рулем которого сидела пожилая женщина. По некоторым данным, автомобилист не увидела ребенка, машина, за рулем которой она была, наехала на пострадавшего и скрылась с места ДТП.

Гражданка остановилась перед следующим препятствием и только тогда поняла, что сбила ребенка. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Он находится в медучреждении.