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На Урале 80-летняя женщина сбила ребенка на зебре и проехала дальше

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:16
Происшествия
На Урале 80-летняя женщина сбила ребенка на зебре и проехала дальше
 /  Алексей Оводов

Екатеринбург, 8 июля. Серьезное ДТП с участием семилетнего пешехода произошло в городе Заречном на Ленинградской улице в Свердловской области. Мальчик получил тяжелые травмы.

Несовершеннолетний переходил дорогу и успел пройти две полосы. В этот момент его сбил кроссовер Hyundai, за рулем которого сидела пожилая женщина. По некоторым данным, автомобилист не увидела ребенка, машина, за рулем которой она была, наехала на пострадавшего и скрылась с места ДТП.
Гражданка остановилась перед следующим препятствием и только тогда поняла, что сбила ребенка. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Он находится в медучреждении.

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