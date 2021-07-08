Царский крестный ход в Екатеринбурге отменили из-за коронавируса

Екатеринбург, 8 июля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил Царский крестный ход в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса.

Царский крестный ход каждый год проводится в Екатеринбурге в годовщину гибели Николая II. Проведение мероприятия в этом году не согласовывается властями. Дороги города перекрыты не будут. Куйвашев считает, что в следующем году мероприятие проведут в более широком формате.

Губернатор Свердловской области в этом году также отменил фестиваль Ural Music Night. Данные меры направлены на предотвращение распространения коронавируса.