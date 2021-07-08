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Свердловский минздрав начал проверку после гибели многодетной роженицы
Происшествия
Свердловский минздрав начал проверку после гибели многодетной роженицы
pixabay.com

Первоуральск, 8 июля. Жительница Ревды скончалась в перинатальном центре Первоуральска. Она была многодетной матерью.

По данным регионального министерства здравоохранения, пациентка родила пятого ребенка. Затем у нее началось послеродовое кровотечение. По предварительным данным, оно привело к летальным последствиям.

Минздрав Свердловской области начал проверку по факту гибели роженицы. Малыш родился здоровым, его состояние не внушает опасений.

Власти Коми подтвердили смерть пациентки в больнице. Она погибла почти сразу после выхода из врачебного кабинета.

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