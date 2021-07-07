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Ученые из России создали технологию биометрической идентификации по сосудам руки

  /   Обновлено: 07 июля 2021 20:54
Технологии
Ученые из России создали технологию биометрической идентификации по сосудам руки
pixabay.com

Екатеринбург, 7 июля. Российская компания Biosmart создала новый способ считывания биометрии человека по строению кровеносных сосудов в ладони.

Проект называется Palmjet . По заявлениям специалистов кровеносный рисунок полностью формируется у человека к 12 годам, а затем остается неизменным всю жизнь. С помощью изобретения можно сканировать отпечаток пальца или ладони. Стоит отметить, что процесс занимает не более 0,5 секунды. Компания намерена занять от 25-30% российского рынка биометрии.

Ученые Центра добычи углеводородов Сколковского университета науки и технологий работают над созданием технологии получения водорода на основе метана под землей. Такой метод позволяет производить автоматическое захоронение выбросов углекислого газа, полностью исключая их воздействие на атмосферу.

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