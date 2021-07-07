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Прокуратура проводит проверку по факту возгорания локомотива под Екатеринбургом

  /   Обновлено: 07 июля 2021 13:16
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту возгорания локомотива под Екатеринбургом
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Екатеринбург, 7 июля. Локомотив железнодорожного состава загорелся в Свердловской области. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена прокурорская проверка.

ЧП произошло рано утром на втором пути станции Хрустальная Свердловской железной дороги. Загорелся локомотив грузового поезда, который следовал по маршруту Кузино — Екатеринбург — Пассажирский. Сотрудники МЧС потушили состав в течение двух часов. По факту происшествия организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Тем временем, прокуратура нашла аварийные тепловозы на Дальневосточной железной дороге, сообщает портал Deita. Под списание попали шесть поездов.

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локомотив прокуратура проверка
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