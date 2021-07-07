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Мигранты устроили драку со стрельбой в Екатеринбурге
Происшествия
Мигранты устроили драку со стрельбой в Екатеринбурге
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 7 июля. Сотрудники полиции начали проверку после сообщения о массовой драке, которая закончилась стрельбой. Потасовка происходила на глазах у очевидцев.

Свидетели утверждают, что возле летнего кафе сошлись несколько десятков мигрантов. В процессе выяснения отношений завязалась драка, затем раздались выстрелы. Известно, что пули попали в стекла автомобилей и кафе.

Участники потасовки успели разойтись до вызова сотрудников полиции.

В этом же городе злоумышленник с балкона открыл огонь по людям и автомобилям. Ранения получили ребенок и сотрудник Росгвардии, сообщало Deita.

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мигранты стрельба конфликт
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