Мигранты устроили драку со стрельбой в Екатеринбурге

Екатеринбург, 7 июля. Сотрудники полиции начали проверку после сообщения о массовой драке, которая закончилась стрельбой. Потасовка происходила на глазах у очевидцев.

Свидетели утверждают, что возле летнего кафе сошлись несколько десятков мигрантов. В процессе выяснения отношений завязалась драка, затем раздались выстрелы. Известно, что пули попали в стекла автомобилей и кафе.

Участники потасовки успели разойтись до вызова сотрудников полиции.

В этом же городе злоумышленник с балкона открыл огонь по людям и автомобилям. Ранения получили ребенок и сотрудник Росгвардии, сообщало Deita.