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«Власть меняется, а проблемы — нет»: Журавлев раскритиковал власти уральского поселка

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:42
Политика
«Власть меняется, а проблемы — нет»: Журавлев раскритиковал власти уральского поселка
Федеральное агентство новостей

Екатеринбург, 6 июля. Депутат Госдумы РФ, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Свердловскую область с официальным визитом.

Журавлев приехал в регион 6 июля. Он посетил поселок Лосиный, где его поразила безучастность власти. Местным жителям приходится добиваться введения в эксплуатацию очистных сооружений, борьба за них идет уже 30 лет.

«Получается, власть меняется, а проблемы – нет. Ситуация, конечно, ужасная! Будем над ней работать, людям нужно помочь. Уверен, своего добьемся!» — заявил парламентарий.

Депутат встретился с сопартийцами, похвалив их за вовлеченность в жизнь Свердловской области в целом и Екатеринбурга, в частности. Как рассказал руководитель регионального отделения партии «Родина» Валерий Хвостов, проблем в регионе хватает, поэтому в силах членов проитической организации создать общественное движение под названием «Прямая линия», чтобы привлекать внимание общественности и властей к народным бедам.

Кроме того, Журавлев съездил в город Каменск-Уральский и посетил колокольный завод, который является одним из самых востребованных в России, если говорить об этой сфере.

«Я искренне рад, что в нашей стране появляются и развиваются производства, сохраняющие традиции русских мастеров и совмещающие их с современными технологиями», — подчеркнул глава партии.

Ранее парламентарий сообщил, что за весь июнь он объехал 33 города. Всего за два месяца Журавлеву удалось побывать в 59 населенных пунктах.

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родина журавлев свердловская область
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