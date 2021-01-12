Опубликованы фото с места страшного пожара в Екатеринбурге

Екатеринбург, 12 января. В Сети опубликованы фотографии с места пожара на улице Рассветная, 7, в Екатеринбурге, жертвами которого стали, по предварительным данным, восемь человек.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило около трех часов ночи по местному времени (1:00 по московскому). Прибывшие спасатели установили, что огнем была охвачена квартира на втором этаже. На всех этажах подъезда был сильный дым. Из горящей квартиры пожарные вынесли на руках пять человек, включая маленького ребенка.

Всего из дома эвакуировали 90 человек (в том числе девять детей). Как уточнили в МЧС, с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. На базе гимназии №176 был развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов. Сейчас с ними работают психологи.

Огонь за пределы квартиры не вышел, однако сильное задымление привело к трагедии. Погибли восемь человек. По словам источника в экстренных службах региона, непосредственно в пострадавшей квартире погиб один человек, еще двое — на лестничной клетке. Пять человек, жители верхних этажей, погибли от отравления угарным газом.