В Среднеуральске спустя десятилетие возобновилась работа культового катка

Среднеуральск, 17 декабря. На озере Исетском житель области Никита Шварцев организовал народный каток. С командой земляков-единомышленников он собственноручно счистил прилипший ко льду снег, несколько раз залил его водой и пригласил горожан кататься.

«Зимы на Урале долгие, морозные, малосолнечные. И чем активнее ее проведешь, тем теплее и ярче она кажется. Хотелось разбавить жизнь земляков эмоциями. Сначала мечтал сделать горку, которая бы спускалась со смотровой площадки прямо до яхт-клуба, но начало реконструкции на набережной пока сменило планы», — рассказывает он.

Никита Шварцев оборудовал каток на личные средства, и теперь на Исетское озеро приходят с семьями и компаниями. На нем нет теплых раздевалок и горячего чая, зато есть свежий воздух и потрясающий вид на озеро. Рядом лежат и средства для очистки льда.

Здесь можно увидеть и профессиональных спортсменов. В годы СССР директор городского стадиона Генрих Крапивницкий заливал лед специально для них. Озеро было дополнительной тренировочной площадкой для хоккеистов, а город стал самой настоящей кузницей советских чемпионов. В него приезжали ведущие команды, такие как свердловская «СКА», ульяновская «Волга», а также хабаровчане, ленинградцы и представители других городов. На Исетском озере тренировались чемпионы мира братья Эйхвальды, Измоденов, Гусев, мастера спорта Бревнов, Тамаев, Королёв, Ливанов, Труфанов, Кадочников, Лыков и многие другие.