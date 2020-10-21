Мэрия Екатеринбурга объяснила слова главы города о пассажирах без масок

Екатеринбург, 21 октября. В администрации столицы Урала объяснили слова мэра Высокинского о том, что надо выгонять людей без масок из общественного транспорта, передает ТАСС.

20 октября мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дал интервью местному порталу. В нем он дал утвердительный ответ на вопрос, можно и нужно ли выгонять из общественного транспорта граждан без маски.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим, фраза вырвана из контекста беседы», — заявили в администрации.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим. Общее количество заболевших коронавирусом составляет 33 170 человек.