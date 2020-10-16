Мать на Урале забила четырехлетнюю дочь молотком

Екатеринбург, 16 октября. Жительница Свердловской области забила молотком четырехлетнюю дочь, после чего пыталась свести счеты с жизнью, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Убийство малолетней произошло в Кировограде. Мать нанесла ребенку тяжелые травмы, от чего девочка скончалась.

Гражданский муж и отец ребенка вызвал скорую, чтобы спасти женщину. Сейчас она находится в больнице. Медики сообщили о происшествии в полицию.

Оказалось, что незадолго до расправы над девочкой женщина приняла неизвестный препарат. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели ребенка. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней.

Ранее сообщалось, что в десятилетний мальчик напал на пенсионерку с молотком в Ленобласти. Школьник проломил женщине череп, отобрал банковскую карту и скрылся.

Еще один инцидент произошел в Петербурге, где двое мужчин насмерть забили знакомого молотком. Один из нападавших уже был ранее судим.