Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мать на Урале забила четырехлетнюю дочь молотком

49

Мать на Урале забила четырехлетнюю дочь молотком

Екатеринбург, 16 октября. Жительница Свердловской области забила молотком четырехлетнюю дочь, после чего пыталась свести счеты с жизнью, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Убийство малолетней произошло в Кировограде. Мать нанесла ребенку тяжелые травмы, от чего девочка скончалась.

Гражданский муж и отец ребенка вызвал скорую, чтобы спасти женщину. Сейчас она находится в больнице. Медики сообщили о происшествии в полицию.

Оказалось, что незадолго до расправы над девочкой женщина приняла неизвестный препарат. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели ребенка. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней.

Ранее сообщалось, что в десятилетний мальчик напал на пенсионерку с молотком в Ленобласти. Школьник проломил женщине череп, отобрал банковскую карту и скрылся.

Еще один инцидент произошел в Петербурге, где двое мужчин насмерть забили знакомого молотком. Один из нападавших уже был ранее судим.

Новости партнеров