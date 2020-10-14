«Уралвагонзавод» остался без заказов на вагоны в 2021 году

Екатеринбург, 14 октября. «Уралвагонзавод» не заключил ни одного договора на поставку вагонов на 2021 год. Однако крупнейшее российское предприятие данной отрасли не собирается останавливать производство. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Стоит отметить, что сайт Госзакупок подтверждает информацию об отсутствии заказов на предприятии, передает URA.RU.

«Уралвагонзавод» — на текущий момент не смог найти заказчиков на свою продукцию на следующий год», — говорится в материале РБК.

Одними из основных заказчиков завода являлись СУЭК, «Федеральная грузовая компания» и «Первая грузовая компания». Однако ни одного контракта на поставку на следующий год с ними нет.

В продукции предприятия также не заинтересованы РЖД. В настоящее время компания работает с АО «Рослокомотив» и АО «Транспортное машиностроение».