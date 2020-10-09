Знакомые истязавшей младенца женщины с Урала рассказали о ее личной жизни

Екатеринбург, 9 октября. Мать с Урала, полгода державшая младенца в шкафу, выглядела абсолютно нормальной. Об этом «360» рассказали знакомые подозреваемой в истязаниях ребенка.

Сосед и знакомая матери подозреваемой рассказали подробности о ее личной жизни. Оказалось, что жительница Карпинска росла в благополучной семье, никто из ее членов не злоупотреблял алкоголем. Ее родители — пенсионеры, но продолжают работать и помогают дочери.

«Она с мужем разошлась, но тут все, скорее всего, из-за мужа, он ее терроризировал», — рассказал сосед.

Никто из знакомых не знал о беременности подозреваемой. Об этой жуткой истории стало известно после приезда полицейских.

Сосед предполагает, что на женщину кто-то давил, поэтому она «все держала в себе». По мнению мужчины, ей нужна психологическая помощь. Он не исключил, что из-за проблем с бывшим мужем женщина «тронулась умом».

Знакомая подозреваемой рассказала о ней только хорошее. Она правильно воспитывала своих детей, регулярно водила их в детский сад. Оказалось, что оба ребенка у горе-мамаши от разных отцов.

Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело против матери, которая довела ребенка до дистрофии. Жительницу Урала также привлекут к ответственности по статье об истязаниях ребенка.