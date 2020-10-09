Мать на Урале полгода прятала младенца в шкафу и морила голодом

Екатеринбург, 9 октября. Жительница Карпинска родила девочку и пять месяцев прятала ребенка в сумке в шкафу. Полиция возбудила уголовного дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

37-летняя женщина во время беременности не стояла на учете и рожала в домашних условиях. Своим знакомым она сказала, что ребенок умер. Подруги подозреваемой обнаружили истощенную девочку, они забрали пострадавшую к себе и вызвали полицию.

Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых девочка появилась на свет, а также подтверждают материнство подозреваемой. Девочку отправили в больницу, у нее диагностировали гипотрофию.

У горе-матери есть еще дочь и сын-подросток. Она растила их одна, с мужем рассталась в начале 2020 года. Никаких жалоб на эту семью не поступало.

В прокуратуре Свердловской области пояснили, что также возбуждено дело об истязании. Расследование взято на особый контроль, отметили в ведомстве.

Ранее аналогичный случай произошел на Камчатке в городе Вилючинск. Родители-алкоголики морили голодом детей-двойняшек, один ребенок погиб.

В Саратовской области спасатели нашли пятилетнюю девочку с годовалым ребенком, которые остались одни дома без еды и воды.