Самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Екатеринбурге из-за поломки

Екатеринбург, 9 октября. Самолет, летевший из Москвы в Омск, вынужденно сел в Екатеринбурге, передает пресс-служба «Аэрофлота».

«9 октября в 03.11 (01.11 по московскому времени) в аэропорту Кольцово произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот», следовавшее по маршруту Москва — Омск. На борту находилось 149 пассажиров и 6 членов экипажа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уральская транспортная прокуратура уже организовала проверку. По предварительным данным, у самолета отказал обогрев датчиков статики и динамики.

Ранее в Югре вынужденно сел самолет, летевший из Хабаровска в Москву. Одному из пассажиров стало плохо, самолету пришлось сесть в Нижневартовске в 07.36 по московскому времени. При этом больному пассажиру потребовалась госпитализация.