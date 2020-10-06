На Урале загорелся крупный торговый центр

Екатеринбург, 6 октября. В городе Богдановиче в Свердловской области на площади в тысячу квадратных метров горит торговый центр. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило в 03.57 по местному времени (01.57 по московскому).

«На площади 1 000 кв. м, горит двухэтажное здание торгового центра. В 04.59 локализация пожара на площади 1 000 кв. м», — отметили в ведомстве.

В момент возникновения пожара в здании не было людей. Пожару присвоен второй ранг сложности, уточнили в МЧС.

В минувшее воскресенье, 4 октября, пожар произошел в зоне разгрузки товаров в помещении магазина «Леруа Мерлен» в Москве.