Пьяный водитель легковушки протаранил три авто и сбил пешеходов на Урале

Екатеринбург, 3 октября. Как минимум шесть человек пострадали в результате серьезной автомобильной аварии в Нижнем Тагиле. Пьяный мужчина за рулем отечественной легковушки столкнулся с тремя автомобилями, после чего влетел в группу пешеходов. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие случилось утром 3 октября на перекрестке улиц Победы и Пархоменко.

«Водитель выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia и впоследствии Skoda Rapid. После столкновения автомобиль «ВАЗ» снес ограждение тротуара, выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов, а также на автомобиль «ГАЗель», — сказано в сообщении.

Правоохранители полают, что водитель отечественной легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент аварии в салоне его авто находились два пассажира, которые скрылись с места ДТП.

По предварительной информации, шесть человек были госпитализированы: четыре пешехода, водитель «ВАЗ», а также человек из пострадавшей Daewoo Nexia.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска столкнулись три автомобиля, два человека погибли, один получил ранения, передает РИАМО.