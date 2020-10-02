На Урале беглый зэк поймал попутку с оперативниками ФСИН в салоне

Екатеринбург, 2 октября. Оперативники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали бежавшего из мест заключения мужчину, который пытался автостопом добраться к друзьям в Первоуральск. Об этом сообщает портал URA.RU в своем Telegram-канале.

По имеющейся информации, сбежавший осужденный в нетрезвом виде ловил попутный транспорт на трассе «Пермь — Екатеринбург». В этот момент по дороге проезжал автомобиль с оперативниками, дежурившими на данном участке трассы.

Они остановились, чтобы проверить документы мужчины, но в итоге опознали в нем беглеца. Правоохранители доставили зэка в дежурную часть главного управления ФСИН по Свердловской области.

Уточняется, что беглый заключенный отбывал двухлетний срок, к которому теперь прибавилось еще 2,5 года.