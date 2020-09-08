Режиссер Николай Коляда объявил об уходе из собственного театра

Екатеринбург, 8 сентября. Основатель и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда решил оставить все должности в собственном культурном учреждении и переехать за границу. Об этом решении он сообщил во время совещания труппы перед открытием театрального сезона в Свердловской области.

В настоящее время не известно, кто станет приемником Коляды на должности руководителя театра. Сообщается, что Коляда сложит полномочия 20 декабря. После этого он собирается переехать за границу. Стоит отметить, что в администрации театра информацию комментировать отказались, передает «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что «Коляда-театр» находится под угрозой закрытия. Зарплата в театре выплачивается со сборов, а самому Коляде трудно выезжать за границу на постановки в другие театры.

Напомним, что региональный минкульт выделил театру грант в размере трех миллионов рублей, однако эти средства предназначены на организацию фестиваля Коляда-Plays и могут быть использованы только в ноябре, передает URA.RU.