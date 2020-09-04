Медикам выплатили компенсацию за работу с COVID-19 в Свердловской области

Екатеринбург, 4 сентября. Медики Свердловской области получили из Фонда социального страхования компенсацию общей суммой 100 миллионов рублей за заражение коронавирусной инфекцией во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

«Свердловское региональное отделение не сделало ни одного отказа в назначении выплат медицинским работникам», — говорится в сообщении.

Так, денежную компенсацию получили 1350 медицинских работников. Каждому из них было начислено по 68 811 рублей. Компенсации также получили семьи врачей, скончавшихся из-за COVID-19. Родственникам этих медиков выделили по 2 752 452 рубля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты медикам и соцработникам, помогающим пациентам с коронавирусом. Отмечается, что поддержка медицинских и социальных работников, помогающих бороться с коронавирусом, осуществляется в рамках распоряжения президента РФ Владимира Путина.