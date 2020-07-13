Переодевавшего плавки на глазах у детей мужчину избили в Свердловской области

Екатеринбург, 13 июля. Мужчину избили на реке Нейва под Алапаевском Свердловской области за то, что он переодевал нижнее белье «на глазах у детей».

Пострадавшим оказался 27-летний местный житель. По предварительным данным, после купания он встал за автомобиль и переодевал мокрые плавки.

Мимо проехал другой автомобиль, водитель которого увидел происходящее. Он остановился, вышел из машины и нанес несколько ударов отдыхающему.

У пострадавшего диагностировали перелом верхней челюсти, сотрясение мозга. Его отвезли в Екатеринбург, где провели срочную операцию.

Нападавший был ранее судим, а сейчас занимается предпринимательской деятельностью. Он пояснил, что его дети, ехавшие в машине вместе с ним, увидели голого мужчину. Правоохранители проводят проверку инцидента, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный мужчина избил младенца за громкий плач. Малыш получил серьезные травмы.