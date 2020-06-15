Власти Свердловской области продлили ограничения по COVID-19 до 22 июня

Екатеринбург, 15 июня. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу еще на неделю.

В регионе люди старше 65 лет должны находиться в самоизоляции. Пока не работают торговые центры, магазины и парикмахерские.

Коэффициент распространения вируса находится на уровне 1, для перехода ко второму этапу снятия ограничений этот показатель должен снизиться до 0,8, пишет Ura.ru.

Куйвашев обратился к жителям Свердловской области и попросил с пониманием отнестись к его решению продлить ограничения до 22 июня. По его словам, обстановка пока не позволяет отказаться от карантинных мер.

Он призвал жителей региона соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и носить защитные маски, пишет издание «ФедералПресс».