Пьяный екатеринбуржец избил семимесячного сына за громкий плач

Екатеринбург, 14 июня. Житель Екатеринбурга жестоко избил семимесячного сына за то, что тот громко плакал, сообщили в СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 13 июня. Мужчина был пьян и ударил ребенка по лицу, когда тот был в коляске. От удара коляска опрокинулась, малыш упал на пол.

Правоохранители устанавливают обстоятельствах, при которых мальчик был избит. Младенца госпитализировали, он находится под наблюдением.

По данным СК РФ, 38-летний мужчина раньше был уличен в жестоком обращении с женой, пишет издание Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в Вологде женщина сильно избила приемного сына. Ребенок после побоев впал в кому, а потом скончался.

Аналогичный инцидент произошел в Московской области, где женщина забила сына. Он умер от черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг.